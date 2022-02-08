В Кремле объяснили высказывание Путина «нравится не нравится — терпи, моя красавица»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина «нравится не нравится — терпи, моя красавица», которое глава государства произнес на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Слова президента вызвали у общественности оживленные дебаты, а некоторые увидели в этом сексуальный намек.

По словам Пескова, это высказывание относилось к необходимости государств выполнять взятые на себя обязательства.

«Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что это выражение наверняка было трудно перевести на французский язык.

«Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык», — сказал он.

У Пескова также поинтересовались, знаком ли Путин с творчеством группы «Красная плесень», так как ряд СМИ написали, что своим выражением глава государства процитировал строчку «из не очень красивой песни этой группы».

«Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа — я, честно говоря, тоже не знаком — позаимствовала это из русского фольклора», — ответил пресс-секретарь президента.

Накануне Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. Они упомянули о неких предложениях французского президента, которые могут лечь в основу дальнейших шагов по Украине. Именно их Макрон будет обсуждать 8 февраля в Киеве.