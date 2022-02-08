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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД Новой Зеландии рекомендовал гражданам покинуть Украину

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Евгений Малолетка/AP

В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии рекомендовали гражданам страны покинуть Украину. Об этом сообщает телеканал 1News со ссылкой на представителя ведомства.

«Следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами, если это безопасно», — заявил дипломат.

Он также посоветовал пребывающим на Украине новозеландцам убедиться, что документы для выезда из страны в порядке.

Отмечается, что «небольшое число» граждан Новой Зеландии обратились к консульским сотрудникам за советом по поводу текущей ситуации на Украине.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве может переехать на запад Украины в связи с опасениями по поводу возможной эскалации в стране.

До этого американское посольство повторно призвало соотечественников покинуть страну и опубликовало дорожную карту с перечнем государств для отъезда.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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