Берлин готов дорого заплатить за безопасность Украины

Берлин готов заплатить высокую цену за безопасность Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, передает РИА «Новости».

«Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны – да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины», — сказала министр.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС, нарастив золотовалютные резервы. Он считает, что Москва сделала больше, чем Евросоюз для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.