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Поклонская приступила к работе на новой должности

Новая замглавы Россотрудничества Поклонская приступила к работе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Новый замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в беседе с ТАСС рассказала, что приступила к работе в агентстве и займется защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.

Она также рассказала, что работает в очном режиме.

«В настоящее время нет такого указания, чтобы работать дистанционно. Мы очно приходим, по крайней мере, руководство», — сообщила она.

По словам Поклонской, в ближайшее время она будет работать над тем, чтобы представить свое видение, планы и наработки руководству Россотрудничества в лице его главы Евгения Примакова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Другим указом глава государства назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества. Позже она сообщила, что видит своим приоритетом на новой работе защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

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