Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Газпром» вновь не стал бронировать мощности газопровода... 14:13
Актриса Семина резко высказалась о покойном Куравлеве 14:11
Врача медклиники из Петербурга арестовали после смерти семи человек 14:08
В Киеве озвучили размер финансовой и военной помощи Запада 14:07
Видео с женщиной из Чехова, бросившейся под машину, рассмешило соцсети 14:06
Токаев отменил норму о согласовании с Назарбаевым политических инициатив 14:06
Российская биатлонистка одним словом прокомментировала результаты гонки на ОИ 14:06
Калифорнийские школьники устроили протест из-за запрета шоколада 13:59
Даня Милохин описал ощущения от участия в шоу с детектором лжи 13:55
Credit Suisse решил защитить кредиты миллиардеров на яхты и самолеты 13:54

Главы МИД Словакии, Чехии и Австрии прибыли в Донбасс

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии Иван Корчок, Ян Липавский и Александер Шалленберг прибыли в Донбасс. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области — прим.)», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба добавил, что иностранные дипломаты в Донбассе могут «посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению». По его словам, 8 февраля все трое министров отправятся в Киев.

Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса наемников из Польши.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть