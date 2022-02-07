Главы МИД Словакии, Чехии и Австрии прибыли в Донбасс

Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии Иван Корчок, Ян Липавский и Александер Шалленберг прибыли в Донбасс. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области — прим.)», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба добавил, что иностранные дипломаты в Донбассе могут «посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению». По его словам, 8 февраля все трое министров отправятся в Киев.

Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса наемников из Польши.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.