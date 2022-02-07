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В Госдуме рассказали, когда будет рассматриваться законопроект о похоронном деле

Законопроект о похоронном деле внесут в Думу в весеннюю сессию

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Проект закона о похоронном деле в России введут в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию. Об этом в беседе с ТАСС рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, законопроект должность решить проблему с черными ритуальными агентами, прояснить ценообразование в отрасли, а также обеспечить инвентаризацию кладбищ.

«Речь идет о внесении изменений в достаточно большой перечень законодательных актов: это, конечно, в первую очередь и законопроект о похоронном деле, это и 131-й федеральный закон, и закон о государственном муниципальном контроле и т. д. Изменения коснутся КоАП в том числе», — сказала она.

По словам Разворотневой, документ разграничивает полномочия органов власти в контроле за похоронной сферой и закрепляет понятие «специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Госдума впервые с 1996 года может принять новый закон о похоронном деле. Предлагается, в частности, расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил. Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в специальный реестр.

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