Посольство РФ в Японии направило протест в японский МИД из-за действий праворадикалов

Посольство РФ в Японии направило в японский МИД решительный протест в связи с действиями праворадикалов у здания дипмиссии, которые создали «серьезные помехи для нормальной работы и отдыха сотрудников дипмиссии и членов их семей», сообщает РИА «Новости».

«7 февраля 2022 года посольство России и генконсульства в Японии работали в штатном режиме, в полном объеме осуществляя весь комплекс своих функций. Вместе с тем констатируем, что японские праворадикальные элементы начали «отмечать» упомянутый «День»( «день северных территорий», — прим. ред.) еще накануне – 6 февраля», — уточнили в дипмиссии.

Помимо этого, в российском посольстве рассказали, что 6 февраля «около полудня группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции», в результате чего въезд в российскую дипмиссию оказался заблокированным.

«В связи с вышеизложенным посольством МИДу Японии был заявлен решительный протест», --отметили представители посольства.

Уточняется, что обстановка вокруг дипмиссий России в других регионах Японии была «относительно спокойной».

7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года в стране отмечается день так называемых «северных территорий». В этот день ежегодно ультраправые организуют акции протеста.

Ранее премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.