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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В российском МИДе раскрыли суть сообщений Запада о «провокациях» России

Захарова: Запад выдумал «российскую угрозу» и готовит настоящую провокацию для своей «победы»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что количество публикаций о якобы планируемом Россией вторжении на Украину демонстрирует подготовку почвы для проведения реальных провокаций.

«Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», — написала она в Telegram.

Захарова подчеркнула, что своими «психоделическими фобиями» о «российской агрессии против Украины» Запад пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов. Таким образом, указала представитель МИДа, Запад также прикрывает факты «сливания» миллиардов на вооружение «неокрепших демократий» и пытается возродить имидж «непобедимых» после афганского провала.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских военных на мирных жителей на российской территории или непризнанных республик Донбасса. В дальнейшем Москва якобы планировала использовать видеозапись как предлог для вторжения на Украину.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Соединенные Штаты уже на протяжении нескольких месяцев будоражат мир заявлениями о грядущей «российской агрессии» против Украины, однако Россия не собирается ни на кого нападать, поэтому «для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с кощунственными и голословными обвинениями».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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