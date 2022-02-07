В Совбезе заявили о беспрецедентных попытках вмешательства во внутренние дела России

В Совете безопасности России заявили о беспрецедентных попытках вмешательства во внутренние дела страны со стороны стран коллективного Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

«Эксперты Совета безопасности назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, продолжающих использовать разнообразные методы «сдерживания» нашей страны, ее дискредитации на международной арене и дестабилизации российской политической системы», — указано в сообщении.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что комиссия фиксирует агрессивные попытки внешнего вмешательства в законодательную деятельность России, в том числе в подготовку закона об организации публичной власти субъектов РФ.

До этого министерство иностранных дел России призвало США заняться внутренними делами и прекратить вмешательство во внутренние дела других стран. Российский МИД напомнил, что американское посольство в Москве никак не отреагировало на штурм Капитолия в Вашингтоне и не выступило с осуждением убийств и задержаний во время протестов.

Дипломатическое ведомство назвало лицемерие «инструментом американской дипломатии», подчеркнув, что оно стало особенно опасным во время пандемии COVID-19.