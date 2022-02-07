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В МИД РФ указали на неотложность вопроса предоставления гарантий безопасности России

Глава департамента МИД Ермаков: вопрос гарантий безопасности России вышел на первый план

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что вопрос о предоставлении России правовых гарантий безопасности приобрел неотложный характер, передает РИА «Новости».

«В силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем <...> [вопрос гарантий] несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня», — указал Ермаков.

Глава департамента подчеркнул, что главными требованиями России к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности являются недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации 1997 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил, что российские озабоченности оказались проигнорированы. «Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — сказал российский лидер. К ним относятся, во-первых, нерасширение НАТО на восток, во-вторых – отказ от размещения ударных вооружений у границ России, и в-третьих – возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. По словам Путина, Россию «кинули» после развала СССР, нарушив обещание не расширяться на восток.

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