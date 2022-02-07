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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова объяснила, зачем Западу нужна «российская агрессия» против Украины

Захарова: США и Британия выдумали «российскую угрозу» для «героической» борьбы и «победы»

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МИД России/VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем страны Запада развивают тему с «российской агрессией против Украины».

«Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», — написала она в Telegram-канале.

По словам представителя МИД РФ, Запад тем самым пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов, возродить имидж после «афганского провала» и «слить миллиарды на вооружение».

Ранее в Госдуме заявили, что публикации западных СМИ на тему «вторжения» России на Украину наносят информационный удар и способствуют истерии.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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