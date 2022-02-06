В Белоруссии заявили, что США диктуют Украине «как жить»

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в беседе с телеканалом ОНТ заявил, что Министерство обороны Украины действуют под диктовку советников США.

По его словам, в настоящее время в украинском Минобороны присутствует порядка пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников. А на оперативном уровне есть свыше 64 таких советников, указал госсекретарь белорусского Совбеза.

«Явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои вооруженные силы, чем заниматься и что делать», — сказал Вольфович.

Он также отметил, что в таких условиях Минску необходимо быть готовым ответить на риски и вызовы безопасности.

Ранее стало известно, что двое советников Соединенных Штатов устроились на работу на постоянной основе в Минобороны Украины.

Также сообщалось, что инструкторы иностранной частной военной компании проводят подготовку националистического батальона «Айдар» недалеко от Донецка.

В Белом доме ранее пообещали, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.