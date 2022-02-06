Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять оружие Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ARD, что Берлин не собирается поставлять оружие на Украину.

«Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем (его) на Украину», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, такой же позиции придерживалась экс-канцлер Ангела Меркель. Кроме того, отметил Шольц, аналогичную точку зрения властей поддерживает большинство немцев, согласно опросам.

Ранее об этом же заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Она исключила поставки Германией оружия Киеву, обосновав это тем, что страна не поставляет вооружение в «кризисные зоны», чтобы избежать эскалации.

Согласно сообщению Süddeutsche Zeitung, Украина направила официальный запрос Германии об оказании помощи в ​​виде поставок оружия. Между тем газета Welt am Sonntag сообщила, что у Бундесвера нет оружия, чтобы поставлять его Киеву.