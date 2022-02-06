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Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству

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Sergei Gapon/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о том, какая из стран могла бы войти через 10-15 лет в единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.

В ноябре 2021 года лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ интеграции, которые направлены на укрепление сотрудничества двух государств.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, реализация всех программ Союзного государства займет 2-3 года.

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