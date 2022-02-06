Украине определили унизительную роль в союзе с Польшей и Великобританией

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил в эфире интернет-канала «Первый казацкий», что Украине уготована унизительная роль в союзе с Великобританией и Польшей.

По его словам, каждый участник этого объединения имеет свой интерес, в частности Великобритания намерена «взять вожжи супергосударства», которые вот-вот выпустят США, а Польша повышает значимость в собственных глазах. Украину же рассматривают в качестве «дразнящего фактора России», а для самого президента Украины Владимира Зеленского «нет ничего важнее на международной арене».

«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», — подчеркнул Погребинский.

Ранее о создании нового формата сотрудничества с Великобританией и Польшей объявил президент Украины Владимир Зеленский. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальное объявление о создании нового формата трехстороннего сотрудничества с британскими и польскими коллегами откладывается из-за положительного теста на коронавирус у главы британского МИД Лиз Трасс.