Лукашенко рассказал, как долго будет президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что останется на посту, пока вокруг страны будет сохраняться тяжелая обстановка, передает агентство «БелТА».

Он подчеркнул, что остается главой государства не потому, что очень хочет быть президентом.

«Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих. Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал с кем-то руками своими и прочее. До детей!» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что президентство — это «не служба, а служение».

Ранее белорусский лидер заявил, что будет готов покинуть пост главы республики, если граждане примут соответствующее решение. По его словам, он не «забронзовел» и предлагаемые изменения в Конституции республики не делаются конкретно под него.