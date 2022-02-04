CNN: Путин взбесил Вашингтон

Президент России Владимир Путин снова довел Вашингтон до бешенства, потому что никто не понимает, будет ли он нападать на Украину или нет. Такую позицию выразил обозреватель CNN.

В материале отмечается, что пока американцы беспокоятся о высокой инфляции и ежедневных сбоях из-за пандемии, российский лидер в очередной раз вынудил США говорить о «скрипучей сверхдержаве, находящейся в неумолимом упадке». Автор отмечает, что российский президент добился «восторженных» материалов в консервативных американских медиа, что «было бы немыслимо для любого советского лидера».

«И снова, как это было в конце 20-го века, члены Конгресса толпятся на тайных брифингах с американскими шпионскими службами, пытаясь выяснить, что задумал Кремль. Но в этом современном противостоянии Путин натравил республиканцев на республиканцев, поскольку между традиционными ястребами и популистами, поддерживающими Трампа, возникает раскол. Он заставил Белый дом обратить на себя внимание», — говорится в статье.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон настроен на проведение с Москвой серьезных переговоров о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями. По ее словам, они считают подобный диалог ключевым, если стороны стремятся вернуться к стабильности и предсказуемости в отношениях.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.