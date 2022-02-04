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Глава МИД Белоруссии Макей назвал смехотворными заявления об агрессии против Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе разговора с помощником госсекретаря США Карен Донфрид назвал смехотворными заявления о якобы военной агрессии с белорусской территории против Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«До американской стороны было доведено наше видение на происходящие процессы, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно, и это было подчеркнуто министром, измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными», — говорится в комментарии МИД Белоруссии.

Кроме того, Макей заявил американскому дипломату, что Минск и Москва проводят совместные военные учения из-за ситуации белорусских границ.

В МИД Белоруссии отметили, что разговор состоялся в четверг по инициативе американской стороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около Белоруссии в настоящий момент продолжается наращивание войск со стороны Украины. По словам белорусского главы, в Прибалтике и Польше рядом с границами республики находится свыше 30 тыс. военных.

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