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Путин прибыл в Пекин

Путин прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином и участия в открытии Олимпиады

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Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где он примет участие в церемонии открытия Олимпиады и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Зимние игры начинаются в пятницу, 4 февраля. Данный визит в Китай стал первым для Путина с момента начала пандемии.

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, что программа визита Путина рассчитана на один день.

Планируется, что Путин поучаствует в российско-китайских переговорах, а затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров Путин и председатель КНР обсудят всестороннее рассмотрение ключевых вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

По словам Ушакова, может произойти подписание солидного пакета документов (около 15 штук). Также вероятно, что Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление, связанное с «взглядами России и Китая на важнейшие мировые проблемы».

Уже вечером Путин, как предполагается, посетит церемонию открытия спортивного мероприятия.

XXIV зимние Олимпийские игры будут продолжаться до 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Пекин поддержал Россию в ситуации с США и НАТО.

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