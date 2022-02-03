В США заявили, что Россия готовит фейки в качестве повода для «нападения» на Украину

В Пентагоне заявили, что располагают данными о том, что Россия планирует «сфабриковать предлог для вторжения на Украину» с помощью фейкового видео, сообщает CNN.

По данным канала, Россия подготовит пропагандистское видео, которое продемонстрирует сцены «постановочного ложного взрыва с трупами, актерами, изображающими скорбящих, и изображения разрушенных локаций и боевой техники». Как заявил представитель, в США считают, что Россия уже завербовала актеров, которые будут причастны к фальшивой атаке со стороны Украины. Он также сообщил, что видео может включать в себя изображения беспилотников Bayraktar в качестве причастности к атаке НАТО.

Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби, комментируя на брифинге эти сообщения, не представил, однако, никаких доказательств существования этого умысла России и не раскрыл, как были получены подобные сведения.

Ранее в США уже заявляли об имеющихся данных по поводу подготовки Россией «предлога для вторжения». Так, пресс-секретарь военного ведомства США Джона Кирби утверждал, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».