Макрон решил поговорить с Путиным перед звонком Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет серию телефонных переговоров с мировыми лидерами 3 февраля, указано в официальном расписании, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Так, первым на повестке дня французского лидера значится видеоконференция с главой Евросовета Шарлем Мишелем, затем ожидаются переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Под вечер Макрон должен провести телефонный разговор со президентом России Владимиром Путиным, а после него переговорить с главой Украины Владимиром Зеленским.

На данный момент темы предстоящих переговоров не сообщаются, однако не исключено, что одним из главных вопросов во всех случаях станет напряженная ситуация вокруг Украины. Как отмечал сам Макрон, выход из украинского кризиса является одним из главных приоритетов Франции.

Как ожидается, диалог Макрона и Путина пройдет в 20.00 по московскому времени, а разговор лидера Франции с Зеленским намечен на 21.15 по мск.

Ранее сообщалось, что президент Франции обсудил с главой Белого дома Джо Байденом взаимодействие с Россией и ситуацию вокруг Украины.