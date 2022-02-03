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Военному атташе Украины в Минске вручена нота протеста в связи с инцидентом с БПЛА

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Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста в связи с пересечением белорусской границы в конце января украинским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

Соответствующую ноту получил полковник С. Кацуба.

По данным минобороны Белоруссии, случай с пересечением границы страны украинским БПЛА был третьим по счету с ноября 2021 года.

«Также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что украинский беспилотник 24 января 2022 года якобы незаконно пересек белорусскую государственную границу, БПЛА зафиксировали в воздушном пространстве страны и «впоследствии принудили к посадке».

В свою очередь пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал «очередной провокацией» заявление Белоруссии о запуске украинского беспилотника на белорусскую территорию.

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