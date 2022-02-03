Опрос: армяне включили Россию в топ-3 угроз страны

Россия в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении, заняла третье место, свидетельствуют данные опроса института IRI. Согласно исследованию, угрозой Москву считают 11% респондентов. Первое место же занимает Турция — 88%, а второе Азербайджан — 81%. Как отмечается в опросе, участники могли дать несколько ответов.

Респонденты также видят в России политическую и экономическую угрозу, об этом заявили 15% и 17% опрошенных. Однако первые места по этим вопросам опять-таки занимают Турция (90% и 68%) и Азербайджан (77% и 52%).

При этом 57% армян называют Москву наиболее важным политическим партнером для Армении, еще 50% респондентов считают таковой Францию, а 38% опрошенных сделали выбор в пользу США.

Что касается экономического взаимодействия, то и тут лидирует Россия — 61% респондентов считают РФ главным партнером Армении в экономике. Еще 40% армян сделали выбор в пользу Ирана, а 29% назвали Китай.

Ранее сообщалось, что треть населения планеты позитивно оценивает влияние внешней политики России.