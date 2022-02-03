Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Википедия» удалила фото Бурунова, которое Ургант снял специально для «Википедии» 13:36
Тарасова оценила состав сборной России в короткой программе на командном турнире... 13:34
Дым заметили рядом с канатной дорогой в Шерегеше 13:33
В минобороны Украины заявили о сохранении угрозы эскалации на границе 13:33
В Кремле отреагировали на ситуацию с RT DE в ФРГ 13:31
Вильфанд объявил об изменениях климатических температурных норм 13:30
Инфляция в Турции достигла максимума за 20 лет 13:30
В Минсельхозе не исключили новые ограничения розничных цен на сахар 13:28
Тихонов рассказал, на что можно рассчитывать сборной России в смешанной эстафете... 13:20
Лайфстайл-коуч назвала 6 способов определить нувориша в Европе 13:17

Опрос: армяне включили Россию в топ-3 угроз страны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergei Grits/AP

Россия в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении, заняла третье место, свидетельствуют данные опроса института IRI. Согласно исследованию, угрозой Москву считают 11% респондентов. Первое место же занимает Турция — 88%, а второе Азербайджан — 81%. Как отмечается в опросе, участники могли дать несколько ответов.

Респонденты также видят в России политическую и экономическую угрозу, об этом заявили 15% и 17% опрошенных. Однако первые места по этим вопросам опять-таки занимают Турция (90% и 68%) и Азербайджан (77% и 52%).

При этом 57% армян называют Москву наиболее важным политическим партнером для Армении, еще 50% респондентов считают таковой Францию, а 38% опрошенных сделали выбор в пользу США.

Что касается экономического взаимодействия, то и тут лидирует Россия — 61% респондентов считают РФ главным партнером Армении в экономике. Еще 40% армян сделали выбор в пользу Ирана, а 29% назвали Китай.

Ранее сообщалось, что треть населения планеты позитивно оценивает влияние внешней политики России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть