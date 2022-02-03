Белоруссия выразила Украине протест из-за нарушения границы беспилотником

МИД Белоруссии выразил решительный протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотником, сообщает БелТА.

«Третьего февраля 2022 года в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата (БЛА) с Украины на территорию Беларуси», — говорится в сообщении МИД.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства уточнили, что украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, его зафиксировали в воздушном пространстве страны и «впоследствии принудили к посадке».

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский», — отметили в МИД Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной. По словам Лукашенко в этот район направлен дополнительный контингент вооруженных сил, а также подчеркнул, что вынужден это делать, «потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками».