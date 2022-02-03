Кадыров показал видео из Кремля, где он встретился с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео из Кремля, где у него прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

На кадрах видна кремлевская башня. «Вид с Кремля, красота!» — сказал Кадыров за кадром.

Ранее сообщалось, что президент России встретился с главой Чечни для обсуждения социально-экономической ситуации в республике. В ходе беседы Кадыров отметил, что меры, которые принимаются в регионе под руководством президента, позволяют республике «сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса».

По его словам, больницы в полном объеме обеспечены лекарствами, кислородом, средствами защиты и коечным фондом. Также положительную динамику сохраняют демографические показатели региона.

До этого Кадыров уточнил информацию о том, сколько средств из российского бюджета уходит на содержание Чечни.