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Путин заявил, что отношения России и Китая стали образцом эффективности

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее. Об этом он написал в статье для китайского агентства «Синьхуа», которую опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», — написал Путин.

Он подчеркнул, что основные принципы и ориентиры совместной работы России и Китая определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие подписания которого отметили в минувшем году.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл некоторые детали визита президента России Владимира Путина в Пекин и его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

4 февраля лидеры примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии, отметил помощник президента России.

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