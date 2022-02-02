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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме сравнили Россию с лисой, «кричащей с крыши курятника»

Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет РФ

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Stefani Reynolds/www.imago-images.de/CNP/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет Россия. Она сравнила РФ с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Она повторила аллегорию, которую ранее использовал госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о наличии в Вашингтоне «сочувственного» отношения к центральному требованию Москвы в сфере безопасности – о гарантиях нерасширения НАТО на восток.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент (России Владимир) Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — сказала представительница американской администрации.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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