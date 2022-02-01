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На Украине создадут комиссию по расследованию событий, повлекших потерю Крыма в 2014 году

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РИА «Новости»/Depositphotos

Верховная рада Украины создаст следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году, передает ТАСС.

За создание комиссии проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.

Основными задачами организации станут проверка сведений о фактах и лицах, способствовавших «временной оккупации Автономной Республики Крым», а также проверка хода расследования в отношении лиц, способствовавших «временной оккупации АРК».

Ранее сообщалось, что Киев не планирует военного наступления на территории Донбасса или в Крыму и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

До этого в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины.

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