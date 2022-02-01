В офисе президента Украины оценили заявление секретаря СНБО про минские соглашения

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с «Интерфаксом» оценил заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который ранее заявил, что минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны.

«В течение всех лет существования минских договоренностей продолжается дискуссия относительно параметров того, как их можно выполнить. Ожидаемо, что в этой дискуссии участвуют и должностные лица Украины, в частности господин Данилов, однако они это делают скорее в публицистическом стиле», — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что считает минские договоренности «рамочным соглашением». По его словам, именно для этого существует переговорный формат, чтобы можно было согласовать практические шаги для возможного выполнения данного соглашения.

Ранее Данилов заявил, что выполнение минских соглашений может привести к разрушению Украины, а давление на Киев с целью выполнения этих договоренностей спровоцирует нестабильность в стране. По словам Данилова, необходимо подписать новый реализуемый документ, который мог бы заставить президента России Владимира «Путина просто отвести свои войска и танки».