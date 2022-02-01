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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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СМИ узнали об острейшей перепалке России и США на заседании Совбеза ООН

WP узнала об острейшей словесной перепалке Небензи с постпредом США при ООН

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Словесная перепалка, разгоревшаяся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в рамках заседания Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.

Как пишут авторы материала, Небензю возмутило замечание американского постпреда о том, что Россия не имеет каких-либо фактических оснований для того, чтобы выставлять Украину и западные страны в качестве агрессоров и таким образом фабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, способствующих эскалации ситуации в регионе и лжи в адрес Москвы.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — сказал Небензя своей американской коллеге.

Он также обрушился на США с обвинениями в том, что благодаря их усилиям Украина теперь управляется «нацистами», а Запад в свою очередь «пытается героизировать тех, кто сражался на стороне Гитлера».

Ранее стало известно, что Небензя ушел с заседания Совета Безопасности, на котором обсуждалась напряженность вокруг Украины, чтобы встретиться с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

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