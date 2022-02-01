Посольство США отказалось считать высылкой приказ российским дипломатам покинуть Вашингтон

Посольство Соединенных Штатов отказалось считать высылкой предписание Госдепартамента 55 российским дипломатам покинуть Вашингтон, сообщает «Интерфакс».

«Это поможет облегчить постепенное восстановление работы наших дипмиссий, необходимое для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — заявили в посольстве.

В посольстве отметили, что подход США предполагает улучшение в работе дипмиссий и России, и Соединенных Штатов, так как персонал будет сменяться с «одинаковой частотой».

Взаимные высылки дипломатов и сокращение дипмиссий друг друга в последние годы стали уже традиционны для российско-американских отношений. В январе развернулся очередной виток этого кризиса: 27 российских дипломатов вместе со своими семьями обязаны покинуть территорию США по решению американских властей.

Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, соответствующее сокращение завершилось уже 30 января.

Ранее стало известно, как дипломатический конфликт России и США повлияет на переговоры двух стран.