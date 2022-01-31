Джонсон анонсировал разговор с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным перед поездкой на Украину, которая запланирована на вторник, 1 февраля. Об этом сообщает Reuterss со ссылкой на представителя Джонсона.

«Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что визит на Украину главы британского правительства и министра иностранных дел Соединенного Королевства должен состояться завтра.

Впоследствии представитель Джонсона заявил, что разговор может быть перенесен на вторник.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения стран, несмотря на заверения британского премьера. Он подчеркнул, что антироссийские сюжеты используются Великобританией, чтобы отвлечь от внутреннего кризиса в стране, а именно что Джонсону грозят отставкой из-за вечеринок с его участием во время пандемии.