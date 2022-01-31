В США рассказали о наиболее серьезной стратегической ошибке Белого дома

Власти США обещают защиту тем странам, которые не собираются защищать, такое мнение опубликовал в Newsweek старший научный сотрудник консервативного аналитического центра Claremont Institute Джереми Карл.

«Ничто не вредит авторитету Америки так сильно, как заявления о том, что мы придем на защиту тех стран, которые мы вообще не стремимся защищать ценой своих людей и денежных средств», — написал аналитик.

Карл рассказал о поговорке времен Второй мировой войны, которую Джордж Шульц, бывший госсекретарь США при президенте Рональде Рейгане, любил ему рассказывать: «Никогда не целься в кого-либо из ружья, если не собираешься жать на курок».

Сотрудник аналитического центра провел параллели между Украиной и Афганистаном, раскритиковав позицию администрации действующего президента США Джозефа Байдена, которая продемонстрировала слабость при эвакуации семей американских дипломатов из Украины и, тем самым, вызвала ассоциации с недавним выводом войск из Афганистана.

Прежний президент США Дональд Трамп, по словам Карла, во внешней политике действовал непредсказуемо, что нередко критиковалось. Но он отметил, что действия Байдена, хоть и можно предугадать, но в его случае это является «слабостью и стратегической ошибкой».

Америка, как считает аналитик, не должна заниматься безопасностью Украины, поскольку страна находится в Европе, и именно европейским государствам надо отвечать за нее.

Также специалист напомнил о несоответствии военных бюджетов стран Европы стандартам НАТО и усомнился в необходимости двухсторонних оборонных соглашений с десятками государств, в итоге посоветовав отказаться от пустых обещаний и более щепетильно выбирать себе союзников.

«Если мы собираемся тратить средства и проливать кровь солдат, защищая границы, давайте начнем с наших собственных», — подытожил Карл.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова отвергла информацию из американских СМИ о «растущей напряженности» в отношениях между Вашингтоном и Киевом.