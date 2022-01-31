В ЛНР раскрыли подготовку информационной кампании украинских спецслужб

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко заявил, что украинские спецслужбы и Запад готовят информационную кампанию с целью обвинить ЛНР и ДНР в агрессии.

«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием «CRUSHING SWORD». Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины», — говорится в публикации на сайте народной милиции ЛНР.

Отмечается, что Украина хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. По данным Лещенко, информационная кампания будет проводиться в три этапа.

Так, на телевидении выйдут постановочные сюжеты о начале военных действий против Украины со стороны ЛНР и ДНР и России, затем будут показаны успехи украинской армии в «отражении агрессии» и проведение наступления на Донбасс.

«По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей Народных республик будет представляться как уничтожение террористов», — считают в ЛНР.

В конце информационной кампании украинские СМИ опубликуют постановочные кадры об успехах ВСУ в Донбассе, а специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об «ужасах войны» и просить «освободить их от российского гнета».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается обучением специалистов по организации партизанского движения для Украины. По его словам, подобные специалисты приобретают «навыки организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.