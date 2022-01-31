Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Польша предложила Украине военную помощь 11:19
Украинский посол заявил о «растворяющейся в нарративах Кремля» Белоруссии 11:17
Захарова отреагировала на угрозу Лондона конфисковать собственность российских... 11:15
Хабиб поделился мнением о введении Fan ID в России 11:14
Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом 11:11
Французский профессор объяснил экономический провал Украины 10:59
В Испании призвали НАТО обратить внимание на потенциальные угрозы на южном... 10:58
Никас Сафронов рассказал, какой памятник хотел поставить себе на могилу Куравлев 10:58
Сборная России по фигурному катанию сдала отрицательные тесты перед вылетом... 10:58
УЕФА просит наставника «Реала» Анчелотти сдать тренерский экзамен 10:48

В ЛНР раскрыли подготовку информационной кампании украинских спецслужб

Глава народной милиции ЛНР: спецслужбы Украины готовят кампанию по обвинению ЛНР, ДНР и России в агрессии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко заявил, что украинские спецслужбы и Запад готовят информационную кампанию с целью обвинить ЛНР и ДНР в агрессии.

«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием «CRUSHING SWORD». Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины», — говорится в публикации на сайте народной милиции ЛНР.

Отмечается, что Украина хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. По данным Лещенко, информационная кампания будет проводиться в три этапа.

Так, на телевидении выйдут постановочные сюжеты о начале военных действий против Украины со стороны ЛНР и ДНР и России, затем будут показаны успехи украинской армии в «отражении агрессии» и проведение наступления на Донбасс.

«По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей Народных республик будет представляться как уничтожение террористов», — считают в ЛНР.

В конце информационной кампании украинские СМИ опубликуют постановочные кадры об успехах ВСУ в Донбассе, а специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об «ужасах войны» и просить «освободить их от российского гнета».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается обучением специалистов по организации партизанского движения для Украины. По его словам, подобные специалисты приобретают «навыки организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть