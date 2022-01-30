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Трамп похвастался, что помешал строительству «Северного потока — 2»

Трамп заявил, что именно он разрушил сделку с «Северным потоком — 2»

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Eduardo Munoz/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Техасе заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было заблокировано при нем.

«Именно я разрушил сделку с газопроводом. Он [президент России Владимир Путин] не был рад этому», — сказал политик.

Ранее Трамп уже заявлял, что, в отличие от нынешнего американского лидера Джо Байдена, во время своего президентства смог задержать строительство «Северного потока — 2».

Прокладка газопровода была полностью завершена 10 сентября прошлого года, а 29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что газопровод полностью готов к эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока - 2» нужно получить одобрение германского регулятора. В Федеральном сетевом агентстве сообщили, что сертификация будет приостановлена до тех пор, пока активы и средства не будут переданы немецкой «дочке» Nord Stream 2 AG.

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