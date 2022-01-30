Трамп заявил, что Россия может взять под контроль Украину

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в городе Конро, штат Техас, упрекнул нынешнего президента Джо Байдена в провальной внешней и внутренней политике, передает ТАСС.

По его словам, демократы во главе с Байденом довели внешнюю политику США до такого состояния, что Россия может взять под контроль Украину, Китай угрожает Тайваню, а Иран «подошел к созданию ядерной бомбы».

Он также подчеркнул, что выросло количество убийств, а нелегальные мигранты «миллионами» проникают в США.

«Инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются. Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые», — возмутился Трамп.

Он также сообщил, что написал книгу, но «ее не могут больше публиковать» из-за нехватки бумаги и чернил.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена, обвинив его в «разрушении страны». По его словам, за все время, пока Байден находится на посту президента, он ухудшил отношения с другими странами.