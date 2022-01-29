Великобритания планирует объявить о новых санкциях в отношении России

МИД Великобритании собирается объявить в понедельник, 31 января, об ужесточении санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правительственных кругах Великобритании.

«Как ожидается, Форин оффис (МИД Соединенного Королевства) объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима против РФ, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы Российской Федерации», — заявил источник агентства.

Он не уточнил, будет ли идти речь о введении новых санкций или лишь о принятии санкционного пакета, который может быть применен в случае гипотетического вторжения России на территорию Украины.

По словам источника, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты с министром иностранных дел Лиз Трасс, прежде чем проинформировал кабмин по ситуации и следующим шагам правительства.

Ранее стало известно, что в ЕС не исключают возможности введения санкций в отношении РФ из-за Украины, поэтому готовятся к возможным ответным мерам.