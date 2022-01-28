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Зеленский прокомментировал сообщения об эвакуации дипломатов из Киева

Зеленский назвал ошибкой эвакуацию иностранных дипломатов из Киева

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой эвакуацию сотрудников посольств ряда стран из Украины на фоне информации об эскалации ситуации со стороны РФ вблизи украинских границ, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины», — сказал Зеленский.

По его словам, позиция США относительно эвакуации своих дипломатов с Украины является «неправильными и чрезмерными шагами».

Также украинский лидер заявил, что в США ошибаются, нагнетая информационную обстановку вокруг «вторжения» России.

«Так как Белый дом понимает, что есть риски, там постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику и делают ее максимально острой», — сказал Зеленский, отметив, что эти «сигналы вызывают очень мощную реакцию в мире».

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».

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