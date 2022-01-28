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Зеленский рассказал, есть ли у него секреты от Байдена

Зеленский: у меня как у президента независимой страны могут быть секреты от Байдена

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он, являясь главой независимого государства, может иметь секреты от президента США Джо Байдена. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я думаю, что у меня как у президента независимой страны могут быть свои секреты, так же как и у президента США», — сказал он.

По его словам, важно, что Байден знает о происходящем на Украине от него и «они общаются». Очередной разговор должен состояться через несколько недель, отметил он.

Зеленский подчеркнул, что недопонимания между президентами нет.

«У нас нет недопонимания с президентом США, просто я глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, а он хорошо понимает, что происходит в США», — считает он.

Ранее члены Республиканской партии США потребовали опубликовать стенограмму телефонных переговоров президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленского после того, как CNN обнародовал репортаж об итогах этого разговора.

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