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НАТО готовится развернуть военных на востоке для предупреждения России

Столтенберг: Россия получит «больше сил НАТО» у своих границ в случае агрессии против Украины

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Vadim Ghirda/AP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет готово развернуть дополнительные силы альянса на востоке в случае агрессии России против Украины, его цитирует ТАСС.

«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО», — указал Столтенберг.

По его словам, альянс должен быть готов развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных в качестве предупреждения, что НАТО будет защищать все страны альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине» с «предупреждениями в адрес России о последствиях ее действий» и оказание Украине военной помощи.

Ранее НАТО объявила о приведении в состояние готовности военных сил некоторых стран – участниц альянса, а также направила в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители. В CNN расценили эти шаги как сигнал о нарастающих опасениях западных стран по поводу возможного российского вторжения на Украину.

Между тем в российском посольстве призвали США отказаться от планов поставок оружия на Украину и «прекратить истерики» по поводу нападения.

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