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В Италии встали на сторону России в «противостоянии» с НАТО

Итальянский парламентарий Феррара: вступление Украины в НАТО станет провокацией для России

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Ints Kalnins/Reuters

Итальянский парламентарий Джанлука Феррара заявил, что вступление Украины в НАТО станет провокацией для России. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я понимаю и позицию России, которая видит Украину как буферное государство. Ее вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью», — сказал он.

Несмотря на то, что президенту СССР Михаилу Горбачеву НАТО обещала не расширяться на восток, Украина как суверенное государство имеет право на вступление в альянс, считает он. Если это произойдет, то «неприятельские настроения» окажутся в непосредственной близости от России, добавил политик.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Об этом он сообщил на конференции.

При этом он подчеркнул, что Россия «получит больше сил НАТО на своих границах», если применит силу против Украины. По словам Столтенберга, НАТО готова защищать свою территорию и суверенитет стран, но по поставкам оружия в альянсе есть разногласия.

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