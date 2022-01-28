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В НАТО признали наличие разногласий по оказываемой Украине военной помощи

Столтенберг призвал различать готовность НАТО защищаться от поставок оружия на Украину

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Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что между союзниками существуют разногласия по вопросу оказания помощи Украине, сообщает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Он упомянул пятую статью документа НАТО о коллективной обороне, согласно которой нападение на члена альянса будет рассматриваться как угроза в отношении всего блока, но Украина страной НАТО не является.

Он также призвал разграничивать готовность Североатлантического альянса защищать свои территории и поставки оружия Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что Россия может начать захватывать территорию Украины с восточной стороны реки Днепр, а главными ее мишенями будут Киев и Харьков.

Между тем в российском посольстве заявили, что Россия не планирует нападения на соседнюю страну, и призвали «прекратить истерики».

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