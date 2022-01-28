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В Кремле прокомментировали шутку Нуланд про «Северный поток — 2» и водку

Песков: слова Нуланд о «Северном потоке — 2» и водке были шуткой

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «Северном потоке — 2» и водке были шуткой. Об этом он сообщил журналистам.

«Давайте будем профессиональными журналистами. Нуланд такого заявления не делала. Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, но она такого заявления не делала, а пошутила на слова журналиста. Это была шутка, хотя бы какие-то попытки шутить — это уже хорошо в этой ситуации», — сказал он.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по «Северному потоку — 2» потечет водка вместо газа.

При этом Нуланд заявила, что к запуску газопровод пока не готов. По ее словам, «Северный поток — 2» еще не протестирован и не сертифицирован.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.

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