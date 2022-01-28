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Лавров об эвакуации американских дипломатов с Украины: «Видимо, они что-то знают»

Лавров: Россия может принять меры предосторожности в отношении дипломатов на Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине на фоне эвакуации американских дипломатов из страны. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Кстати, про эвакуацию — кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы — канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные. Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов», — сказал он.

Ранее сообщалось. что персонал посольства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности», вызванной якобы угрозой предполагаемого «вторжения» России на украинскую территорию. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в интервью телеканала ABC.

До этого сообщалось, что Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

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