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Лавров пошутил, комментируя позицию США по гарантиям безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, комментируя позицию США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает RT.

«Что касается «мячей», мы в разные игры играем — у них бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты», — сказал дипломат.

По его словам, сейчас мяч находится на российской стороне.

«Здесь важно не пытаться сбросить с себя ответственность, а именно этим сейчас занимаются НАТОвские и американские партнеры. Им невозможно будет увернуться от ответа на вопрос, почему они не выполняют то, под чем подписались их президенты», — подчеркнул глава МИД РФ.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и НАТО, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины или иных постсоветских стран.

На этой неделе США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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Отношения России и США
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