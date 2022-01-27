В МИД Франции прокомментировали ответ США на предложения России

Представитель МИД Франции заявил, что его страна и другие европейские государства внесли важный вклад в подготовку письменных ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Европейцы, и Франция, сыграла свою полную роль, внесли существенный и важный вклад в эти два согласованных и последовательных текста», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, в этих ответах указаны конкретные предложения и определены основные параметры необходимого диалога, который Европа коллективно готова вести с РФ по вопросам европейской безопасности и стабильности.

Дипломат также отметил, что Париж вместе с партнерами в ЕС и НАТО готова к диалогу с Москвой, он все еще может способствовать деэскалации напряженности в отношениях.

Ранее посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал замминистра иностранных дел России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.