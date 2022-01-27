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Зеленский рассказал о первом приоритете Киева в вопросе Донбасса

Зеленский назвал достижение «стабильной и безусловной тишины» в Донбассе «первым» приоритетом» для Киева

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников «нормандского формата», отметил ее конструктивный характер, а также намерение продлить содержательные переговоры через две недели в Берлине, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в настоящее время для страны «первым приоритетом» является «достижение стабильной и безусловной тишины» в Донбассе.

«Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», – приводит слова украинского лидера его пресс-служба.

На этой неделе Зеленский заявил, что ситуация на востоке страны по-прежнему контролируемая.

До этого политик отмечал, что решение вопроса конфликта в Донбассе и «деоккупации» украинских земель является приоритетом его президентства.

26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата». Как заявил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, необходимо прежде всего устранить разночтения по прочтению Минских соглашений. Он напомнил, что «все предложения Донецкой и Луганской областей Украины по политическим, гуманитарным вопросам, вопросам безопасности, остаются без положительной или отрицательной реакции Украины».

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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