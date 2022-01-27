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Путин лично прочел ответ США по гарантиям безопасности

Песков: с реакцией на предложения США по гарантиям безопасности никто затягивать не будет

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства лично ознакомился с письменным ответом США на предложенные российской стороной гарантии госбезопасности.

Он отметил, что Москва не станет затягивать с реакцией на документ, переданный США.

Песков отметил, что президент Владимир Путин консультируется с членами руководства администрации, правительства и членами Совбеза, однако добавил, что не стал бы называть точную дату и просил «не ожидать реакции сиюминутно».

Говоря о публичности российского ответа, пресс-секретарь сказал, что об этом будет принято отдельное решение.

Ранее Песков заявил, что ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности дают «не так много поводов для оптимизма», однако пока рано давать им конкретную оценку. Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, МИД после межведомственного согласования доложит президенту о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, после чего глава государства примет решение о дальнейших шагах.

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