Песков сравнил напряженность вокруг Украины с «холодной войной»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешние отношения РФ и Запада напоминают «холодную войну».

«После того, как на Украине был спровоцирован при попустительстве целого ряда стран госпереворот, который привел к непоправимым событиям и к тому, что в соответствии со всеми нормами Крым решил стать частью РФ, это привело к напряжению, которое по ряду параметров напоминает «холодную войну», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Кроме того, в иностранной прессе все чаще встречается мнение, что агрессивная политика Запада в отношении России по украинскому вопросу может подтолкнуть Москву к более плотному союзу с КНР — главному геополитическому оппоненту США и ЕС. Ряд западноевропейских политиков также критикует подход Вашингтона и НАТО к решению украинского вопроса.