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США передали России ответы на предложения по безопасности

Bloomberg: США передали письменный ответ на российские предложения по безопасности

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Посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона по российским предложениям по безопасности, сообщает Bloomberg.

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

О том, что 26 января Белый дом может направить России письменный ответ по предложениям безопасности, ранее со ссылкой на источники сообщал телеканал CNN.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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